Denúncias de propaganda irregular sobem para 68 mil

A menos de uma semana das eleições municipais, o aplicativo “Pardal”, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, já recebeu cerca de 68 mil denúncias de irregularidades em propagandas eleitorais de candidatos aos cargos de prefeito e vereador em todo o país. Nas eleições de 2020, o Tribunal de Justiça Eleitoral recebeu 105 mil denúncias de condutas ilegais nas campanhas durante os dois turnos.

A irregularidade mais cometida pelos candidatos é a fixação ilegal de cartazes e faixas, com 11,8 mil denúncias feitas pelo aplicativo. Seguido pelo uso de bem público para promoção de candidato, com 10,9 mil, e, por último, propagandas irregulares na internet, com 8,4 mil. O estado com o maior número de denúncias foi São Paulo, com cerca de 13 mil, depois Minas Gerais (10.128), seguido do Rio Grande do Sul (6.842) e Paraná (5.427).

Para denunciar uma propaganda ilegal ou irregular, o eleitor pode usar o aplicativo Pardal, que está disponível gratuitamente para Apple ou Android.

*Estagiária sob a supervisão de Renato Souza