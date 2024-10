Boulos cancela live com Lula após avião do presidente passar por pane

Apesar do cancelamento da live, evento com a presença de Lula deve ocorrer um dia antes das eleições municipais do domingo (6) - (crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) à Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (2/10) o cancelamento de live marcada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a noite de hoje. O motivo foi o atraso da agenda presidencial após pane no avião de Lula ontem (1º), que precisou voar em círculos por mais de quatro horas após decolar na Cidade do México.



“Em função dos problemas técnicos do avião que transportava o presidente Lula do México para o Brasil, a live marcada para hoje às 20h foi cancelada. Sábado, às 9 horas, Boulos, Lula e Marta Suplicy estarão na Avenida Paulista para a Caminhada da Vitória”, disse o comunicado, divulgado nas redes sociais do candidato.

Reta final

Nesta terça-feira (1º), o avião presidencial VC-1 sofreu um problema técnico logo após decolar, e precisou queimar combustível por mais de quatro horas para voltar em segurança para o aeroporto da Cidade do México, onde participou da posse da presidente Claudia Sheinbaum. Lula então trocou de avião rumo a Brasília, onde desembarcou por volta das 10h de hoje.

O evento com a presença de Lula ocorre um dia antes das eleições municipais do domingo (6). A campanha em São Paulo é a que mais contou com a participação do presidente. Porém, Lula cancelou a participação em alguns eventos com Boulos na reta final para o pleito por sua agenda apertada de viagens internacionais.