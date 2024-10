Pablo Marçal vira alvo de comediantes na reta final da campanha

Apesar das controvérsias, Marçal mantém uma base de seguidores fiel que o apoia em suas iniciativas. Atualmente, ele conta com quase 5 milhões de seguidores no Instagram. - (crédito: reprodução)

Política sempre foi um tema muito forte quando o assunto é humor e as eleições municipais não ficam de fora disso. Nas redes sociais, diversos comediantes compartilham vídeos sobre a corrida eleitoral. Mas, nas últimas duas semanas, o tema é praticamente um só: o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB).

Especialmente depois que o ex-coach levou uma cadeirada de seu oponente, José Luiz Datena (PSDB), durante o debate da TV Cultura, em meados de setembro. “Não vou nem fazer piada, todas as piadas que tinha para ser feito com Datena tentando matar o Pablo Marçal comuma cadeirada já foram feitas. (...) A gente pode ver que não foi só uma cadeirada. O Datena deu duas cadeiradas no rapaz. O Datena vai como quem não quer nada, ele passa pela cadeira da mulher do partido Novo que a gente só descobriu que tem alguém no partido novo nessa eleição porque o Datena roubou a cadeira dela, né? Ninguém sabia”, disse o comediante Tiago Santineli em um vídeo em que analisa o momento da agressão.

"E aí tem alguém lá atrás que falou a frase ‘não, Datena, não’ e aí o Pablo Marçal olhou para trás ele ia tomar uma paulada, ele podia cair morto. O Pablo Marçal só está vivo porque alguém avisou ele e, de acordo com o que eles estão me informando aqui, provavelmente foi ele, Ricardo Nunes. Ele que impediu o cara de tomar uma uma cacetada na nuca”, acrescentou o comediante.

O tema também foi piada para Afonso Padilha. “A gente não consegue respirar, tudo acabando, o negócio pegando fogo e ainda a gente tem que escolher entre o Pablo Marçal, Boulos e Datena. Mano, olha o momento que a gente tá vivendo, o pior momento pra você escolher, entendeu?”, começou a piada em um vídeo publicado em seu canal no YouTube de um de seus shows de stand-up.

“O quão chato você tem que ser pra alguém querer te dar uma cadeirada, é minha pergunta. Todo mundo tem alguém que você daria uma cadeirada. Você pode ser a pessoa que alguém quer dar uma cadeirada, mas nunca foi tão comemorado uma pessoa levar uma cadeirada. Você tem que ser muito insuportável pra tomar uma cadeirada e ninguém te acudir a fazer ‘ah, mereceu’. Você tem que ser muito chato. Muito. Gente, eu sei que tem gente que vota nele, eu sei que tem gente que vota nele e vai votar nele. Ah, ele é diferente. Eu sei disso, mas tem muita, muito mais gente que queria dar uma cadeirada. É tipo, tem muita gente que faz o 28, mas tem muita gente que faz (faz o gesto de uma cadeirada)”, conclui, levando o público às gargalhadas.

Xarás?

Já o humorista Yuri Marçal dedica parte do seu stand up para brincar com o fato de ter o mesmo sobrenome do candidato famoso. “A gente não é parente, já começa daí. É que você não tem noção do caminhão de mensagem que eu recebo todos os dias na DM. (...) Quando for postar qualquer coisa sobre o Pablo Marçal, coloque o Pablo, não coloca só o sobrenome, não. Vocês estão me f*****o. Às vezes eu não sei se é pra mim ou se não é, tá ligado? Porque tem umas coisas muito genéricas que servem pra todo mundo”, começa.

O comediante conta na piada que, durante uma passagem por São Paulo, alguns dos seus espectadores não sabiam que se tratava de um show de stand up e sim de uma palestra do ex-coach. “Eu descobri que oito pessoas foram assistir e acharam que era a palestra do Pablo Marçal. E aí dá muito pra você ver quando a pessoa é do Pablo Marçal, que é totalmente diferente do meu público, tá ligado? É o extremo oposto do meu público. E aí eu fiquei muito pensando na reação deles quando eu subi no palco, todo mundo gritando, e eles ‘o que vocês estão gritando? É só um menino que limpa, é o roadie dele’”, ironizou.

Já Diogo Defante fez uma edição do programa Roda Viva em que o candidato participou, se colocando como um dos entrevistadores. “A gente vem para cá bota a p**** do terno e gravata para poder exercer a nossa função de jornalista, aí tu senta e olha para dentro da bola do meu olho e me tira como um filho da p***”, brinca dizendo que o candidato foge das perguntas.

“O boné é tipo uma sigla de super-heroi? Esse cara vai salvar a gente das más intenções dos malfeitores? Candidato coaching, você vai responder à minha pergunta ou você vai ficar dando voltas?”, diz em outro momento.

Recado para concorrentes

Outro vídeo que viralizou é do humorista André Gopro, que dá uma sugestão para os concorrentes de Marçal.

“Ele tá tentando fazer reels para postar no Instagram. Então o que você tem que fazer é destruir o reels dele”, aconselha, pedindo para os demais candidatos chamarem o ex-coach de burro.

Em outro ponto, ele pede para Tabata Amaral (PSB) agredir o goiano. “Parem de tentar ser político. Se o cara vem com uma carteira de trabalho, você não tenta ficar pescando igual um gato, você dá um soco na cara desse babaca. É só dar um socão na cara dele. Tabata, eu tô contando com você para isso. Você já não se importa com nada, você tem todos os empresários atrás de você, dá um soco na cara dele, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa na sua vida”, sugere.