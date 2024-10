Nunes sobre Marçal: "Não conseguiu fazer casas na África, como vai fazer em SP?"

Em debate promovido pela TV Globo nesta quinta-feira (3/10), o candidato Ricardo Nunes (MDB) alfinetou o oponente Ricardo Marçal (PRTB), dizendo que não conseguiria fazer "nada de concreto na cidade". "Por melhor que fosse a intenção, ele não conseguiu fazer 300 casas na África. Como ele vai fazer algo de concreto em São Paulo desse jeito?", questionou. Marçal não teve direito de resposta.

O projeto do ex-coach de construir casas em Camizungo, em Angola, começou em dezembro de 2019. Na época, Marçal arrecadou pelo menos R$ 4,5 milhões em doações. Ao visitar a região e perceber as moradias precárias da população, Marçal prometeu construir 270 casas, e depois 300. No entanto, acabou construindo apenas cerca de 10% da meta.

Em um documentário publicado em 2020, o candidato do PRTB disse que iria terminar a obra naquele ano e que "não abandonaria o local até que a última família do povoado" tivesse uma nova moradia.

No final do ano passado, Marçal voltou a Camizungo e registrou um filme, usado hoje para promover a campanha à Prefeitura de São Paulo. O longa mostra a comunidade "totalmente transformada". No entanto, uma apuração feita pelo The Intercept mostrou que, das 300 prometidas, somente 30 casas estão de pé.

De acordo com o portal, a promessa de construção de novas casas atraiu dezenas de famílias para a comunidade, acreditando que poderiam ter uma casa nova. Porém a chegada dessas famílias tem sobrecarregado os serviços de Camizungo, que recebeu apenas 30 casas.

Esse é o último debate antes da votação do primeiro turno das eleições. A Globo convidou cinco candidatos para o debate. São eles: Guilherme Boulos (PSol), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). O evento foi dividido em quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas sorteados.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostrou um empate triplo na liderança para a Prefeitura de SP. Guilherme Boulos tem 26%, enquanto Ricardo Nunes e Pablo Marçal têm 24%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão no mesmo patamar.