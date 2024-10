Com Lula, Boulos reúne multidão na Paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou, neste sábado (5/10), para São Paulo com o objetivo de elevar o apoio a Guilherme Boulos (PSol) na cidade onde o atual chefe do Executivo foi vitorioso em 2022. Em busca do voto útil no campo progressista, Lula esteve ao lado do candidato à prefeitura da capital paulista no último ato de campanha do psolista antes do primeiro turno das eleições municipais.

Além do presidente, também acompanharam o comício de Boulos, na Avenida Paulista, a candidata à vice, Marta Suplicy, além da primeira-dama Janja Lula da Silva; da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; e da deputada federal Luiza Erundina (PSol), nome tradicional da esquerda em São Paulo e ex-prefeita da cidade.

De acordo com a assessoria de imprensa do campanha de Boulos, cerca de 20 mil pessoas acompanharam o ato, que durou duas horas. Após a caminhada, Lula falou com a imprensa e comentou sobre a divulgação de um boletim médico falso contra Boulos, pelo candidato Pablo Marçal (PRTB). “Eu acho que cabe (uma resposta mais dura da Justiça). Acho que a Justiça, às vezes, leva tempo para julgar, e às vezes, quando julga, acabou as eleições. Nós temos vezes em que o resultado sai só quatro ou cinco meses depois das eleições”, disse Lula.

“É importante que a Justiça, que eu respeito muito, e defendo o papel da Justiça Eleitoral, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir, que só sabe dizer inverdade, que só sabe ofender as pessoas”, completou o presidente.

Neste domingo, Lula votará na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Logo depois, ele volta para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para receber os 229 repatriados que vieram do Líbano, em função do conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.