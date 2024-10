731 mil eleitores vão às urnas no Entorno neste domingo (6/10)

De acordo com o TRE-GO, alguns tipos de propagandas estão permitidas até sábado, véspera das eleições municipais na região do Entorno - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Faltam dois dias para as eleições municipais e, nas 11 cidades da Região Metropolitana do Distrito Federal, pouco mais de 731 mil pessoas devem ir às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores dessas cidades. O número é 19% maior do que o eleitorado de 2016, quando 614,4 mil estavam aptos a votar, de acordo com levantamento feito pelo Correio Braziliense, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Secretária do Entorno do DF (SEDFGO), Caroline Fleury destaca que esse aumento pode estar ligado a uma migração de títulos para os municípios (leia Três perguntas para). Até o fim da tarde de ontem, eram 2.455 candidaturas aptas nas cidades do Entorno, registradas no TSE — sendo 2.414 para vereador e 41 para prefeito.

Desde 16 de agosto, esses nomes estão liberados para as campanhas, em busca de votos. Os candidatos podem fazer algumas das ações até as 22h da véspera das eleições, em 5 de outubro. Como forma de orientação, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) criou um guia sobre o que pode e o que não pode ser feito durante o período.

Desde ontem, os comícios estão proibidos. Hoje é o último dia para veiculação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita e a reprodução, na internet, do jornal impresso. Até amanhã, está permitida a utilização de alto-falantes e amplificadores de som, desde que não ocorra: a menos de 200 metros das sedes dos poderes Executivo e Legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios; das sedes dos tribunais judiciais; dos quartéis e de outros estabelecimentos militares; dos hospitais e casas de saúde; e das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento.

Passeatas e santinhos

Também está permitida, até a véspera da eleição, a realização de caminhadas, passeatas e carreatas, com o uso de carro de som e trios-elétricos. De acordo com o TRE-GO, no entanto, é preciso respeitar o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e em distância inferior a 200 metros de prédios públicos, casas de saúde, escolas, igrejas e teatros.

A distribuição de folhetos, volantes, adesivos e outros impressos (santinhos), também está liberada até as 22h de amanhã, desde que contenha as seguintes informações obrigatórias: número de inscrição no CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção do material, assim como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

É proibido, segundo o TRE-GO, espalhar material de campanha no local de votação ou nas vias próximas, ainda que o ato seja realizado na véspera da eleição. A utilização de outdoors — incluindo os painéis eletrônicos — é vedada durante todo o período de campanhas, independentemente do local.

Justificativa

Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral nos dias das eleições municipais poderão justificar o voto em 11 pontos distribuídos pelo Distrito Federal, nos dias 6 e 27 de outubro (confira quadro com os locais). A medida beneficiará tanto as pessoas que estiverem de passagem pelo Distrito Federal, no fim de semana das eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, quanto aquelas que residem na capital federal, mas não transferiram seu título de eleitor.

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) orienta que esses eleitores façam a justificativa de forma simples e prática por meio do aplicativo e-Título, que deve ser baixado no celular até os sábados que antecedem a votação do primeiro e segundo turnos, 5 e 26 de outubro, respectivamente. A justificativa da ausência só poderá ser realizada nos dias de eleição (6 e 27 de outubro), das 8h às 17h.

Três perguntas para…

Caroline Fleury, secretária do Entorno do DF (SEDFGO)

Qual a expectativa para o dia das eleições no Entorno?

É muito positiva. Acredito que tenha um número maior de eleitores, em 2024, pois houve uma migração de votos considerável. Para nós, isso é muito significativo, porque mostra um sentimento de pertencimento dos eleitores. Quando a pessoa transfere o título, ela quer contribuir com o município, escolhendo quem vai representá-la. Torço para que seja uma eleição pacífica, com as pessoas indo às urnas e que, ao final, tenhamos o melhor resultado para as 11 cidades.

Como a secretaria vai atuar durante o dia do pleito?

Durante o dia da eleição, não haverá muita atuação, pois a relação da secretaria com os municípios é institucional. Farei o melhor trabalho, junto ao prefeito que ganhar, pelo desenvolvimento regional do Entorno. Vou acompanhar e torcer para que o pleito seja o mais democrático e pacífico possível.

O que a população dessas 11 cidades podem esperar?

A população pode esperar muito trabalho e diálogo, para fazer o que precisa ser feito, que é o desenvolvimento e autonomia da região. Logo após as eleições, de forma muito institucional, entrarei em contato com os 11 prefeitos eleitos, para que a gente siga os projetos de desenvolvimento da secretaria. Vou apresentar todas as políticas públicas do estado e a ideia é fazer com que elas cheguem a esses municípios. Para isso, é preciso uma parceria com os prefeitos dessas cidades. A população está muito mais exigente e vai cobrar aquilo que foi prometido durante as campanhas.

Endereços

- Aeroporto Internacional de Brasília;

- CED Stella Maris (St. Central Área Especial para Igreja Católica Parte B - Taguatinga);

- Centro de Ensino Santa Rita de Cássia (Área Especial Quadra 9 - Sobradinho);

- Centro de Ensino Fundamental 404 (QS 404 - AE 01 Samambaia Norte);

- CONIC (SDS BLOCOS A/J N° 44);

- Escola Salesiana de Brasília (SHIGS 702 BL. A - Asa Sul);

- Escola Classe 01 (Quadra 26 Cj G AE 01 - Paranoá);

- Escola Classe 206 de Santa Maria (CL 206 lote 1C - Santa Maria);

- Fundação Bradesco (QNN 28 Área Especial L - Ceilândia Sul);

- Uniplan (Av. Pau Brasil, 02 - S/N - Águas Claras);

- Rodoviária Interestadual (SMAS, Trecho 4, conjunto 5/6 - Asa Sul).



Fonte: TRE-DF