Ministério da Justiça registra 274 ocorrências de crimes eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um boletim com dados referentes às eleições municipais de 2024. Em todo o Brasil, 274 ocorrências foram registradas entre prisões (73), detenções (160) e apreensão de armas (12). Das prisões, 68 foram em flagrante. Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao TSE.

Este ano, 478.023 urnas eletrônicas estão distribuídas pelos 5.570 municípios brasileiros. Entre as seções de votação, 178.834 apresentam acessibilidade, e apenas uma tem votação manual. Até as 13h, 1.963 urnas haviam sido substituídas, o que corresponde a 0,37% do total de máquinas utilizadas na eleição.



Quanto aos acessos ao aplicativo do título de eleitor digital, o e-título, as consultas por local de votação já ultrapassaram a marca de 9 milhões. Mais de 2 milhões de justificativas por georreferenciamento foram registradas. O número de acessos por segundo gira em torno dos 2 mil. Houve um pico de demanda, principalmente causada pelas tentativas de justificativa, no início das votações. Por um minuto, houve 7,6 milhões requisições de acesso.