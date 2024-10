"Não há nenhuma ocorrência significativa", afirma presidente do TSE

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez uma avaliação preliminar das eleições municipais no início da tarde de hoje (6/10) em Brasília. Na sede do tribunal, ela comentou sobre o processo antes de se encontrar com outros ministros da Corte Eleitoral. Mais cedo, Cármen Lúcia votou em Belo Horizonte.

Cármen Lúcia ressaltou a segurança do processo eleitoral. Disse que, até aquele momento, não houve ocorrências graves durante as votações. "As eleições estão tranquilas, não há nenhuma ocorrência significativa. Todas as providências que foram adotadas estão com seus efeitos comprovados. Os eleitores do Brasil inteiro estão votando desde as 8h de Brasília. Temos um número significativo de presença até agora", relatou.

Este ano, todos os municípios brasileiros começaram a votação tendo como referência o horário de Brasília. Assim, o TSE espera divulgar os resultados mais agilidade, e simultaneamente. "Vamos divulgar imediatamente as apurações. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde pode ocorrer segundo turno, será divulgada (a contagem de votos) tanto na totalidade dos municípios, quanto por zona. Os com menos de 200 mil, primeiramente terá a divulgação completa e, mais tarde, deve ocorrer a divulgação por zona", informou aos jornalistas.

A ministra evitou comentar casos específicos da eleição, particularmente sobre o episódio envolvendo Pablo Marçal, que publicou um falso laudo médico de Guilherme Boulos (Psol). "Eu não falo de candidato algum porque sou ministra do Brasil inteiro", declarou.

No fim da tarde, assim que terminar o período de votação, Cármen Lúcia anunciou que voltará a atualizar o andamento das apurações.