Veja quantos votos teve o candidato que disputou sozinho à prefeitura de Solidão

Mayco da Farmácia (PSB) foi eleito com 100% dos votos válidos no município de Solidão, em Pernambuco. Fazendo jus ao nome da cidade, ele era o único candidato a disputar o cargo de prefeito.

O empresário, que tem 36 anos, venceu com 4.207 votos. Nulos foram 7% (348 votos) e brancos, 6,3% (306). A cidade tem cerca de 5.200 habitantes, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Brasil, 212 cidades tiveram uma votação exatamente como essa, com apenas um candidato. Nesses casos, bastou apenas um único voto para que o único concorrente se elegesse — voto esse que poderia ser dele próprio.

Em 2024, dobraram as cidades com candidato único no país: em 2020, eram 106, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Cerca de 1,4 milhão de pessoas moram nessas localidades.

Quase metade dos candidatos únicos já está na política. Exatos 101 dos 212 concorrentes preencheram prefeito no campo profissão. Constam na lista também 23 empresários, 15 agricultores, oito administradores, oito servidores públicos, entre outros.