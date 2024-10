TSE saiu do radar de ataques de extremistas nas eleições de 2024

Pouco depois de 1h do início das apurações das votações das eleições, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto com o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)l, foram até o 3º andar da sede do TSE falar com os jornalistas para trazer um balanço do 1º turno das eleições, que ocorreu nos mais ded 5.500 municípios brasileiros - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)