Taxa de juros brasileira é a mais alta, mas "há de ceder", afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (8/10) que a taxa de juros no Brasil ainda é alta, mas “há de ceder” no futuro. A fala ocorreu no mesmo dia em que acontece a sabatina do indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Senado.

“Estou muito feliz, porque a economia está razoável. A taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela há de ceder. Nós temos inflação controlada, temos massa salarial crescendo. Temos leis para proteger o pequeno, médio e grande empresário”, discursou o petista durante cerimônia para sanção da Lei do Combustível do Futuro, da Base Aérea de Brasília.

O indicado do presidente Lula ao BC iniciou sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pela manhã, tendo sido aprovado no começo da tarde. Ele garantiu aos parlamentares que o chefe do Executivo deu independência para a condução da política de juros.

Lula critica, desde a campanha eleitoral, o patamar de juros, que voltou a subir após a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

Desde sua indicação, Galípolo vem demonstrando independência e defesa da austeridade fiscal, mas resta dúvida se manterá a posição após aprovado para o cargo.