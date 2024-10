UE ameaça botar queimadas na mesa de negociação, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (8/10) que a União Europeia está “ameaçando colocar queimadas na mesa de negociação” com o Brasil e com o Mercosul. A fala ocorre em meio ao endurecimento das exigências ambientais da Europa para importação, que o governo acredita prejudicar as exportações agrícolas brasileiras.

“Por que tem que fazer queimada que vai prejudicar os empresários sérios nesse país? Porque quem é sério sabe que é prejudicado pela queimada”, declarou Lula durante evento para sancionar a Lei do Combustível do Futuro.

“Todos vocês sabem que a União Europeia está ameaçando a gente que vai colocar queimada na mesa de negociação. E estamos falando: não coloquem, porque nós estamos preservando mais do que vocês preservaram em toda a sua história”, acrescentou ainda o presidente.

O Brasil negocia com a UE um acordo de livre comércio entre o bloco e o Mercosul. Além disso, cobra o adiamento da nova lei anti-desmatamento europeia, prevista para entrar em vigor em 30 de dezembro que vai proibir a compra de produtos com origem em terras desmatadas legal ou ilegalmente. A medida preocupa o governo e produtores rurais brasileiros, que temem impacto nas exportações, mas é elogiada por entidades e especialistas em meio ambiente.

O Brasil enfrentou ainda nos últimos meses uma das suas maiores ondas de queimadas, com recorde de focos de incêndio e secas históricas no Pantanal e na Amazônia.

Lula sancionou o projeto na feira Liderança Verde Brasil Expo, realizada na Base Aérea de Brasília. O evento reúne empresas públicas e privadas do setor de energia e combustíveis, e possui cerca de 50 veículos com tecnologias sustentáveis em exposição.

Dentre os ministros presentes estavam o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura), Marina Silva (Meio Ambiente), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Também participaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o comandante da Aeronáutica, tenente-Brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, e a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff. Além disso, empresários do setor, parlamentares e sindicalistas também estiveram presentes.