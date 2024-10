Lula recebe o prefeito reeleito Eduardo Paes no Palácio do Planalto

Lula recebeu Eduardo Paes, reeleito no Rio de Janeiro, no Palácio do Planalto, em encontro fora da agenda desta terça-feira (8/10) - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta terça-feira (8/10), o prefeito reeleito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), no Palácio do Planalto. O encontro não estava previsto na agenda do chefe do executivo, mas o carioca afirmou que quis ir agradecer pessoalmente o apoio recebido no primeiro turno das eleições municipais.

"O Rio de Janeiro merece. Certamente, você vai continuar sendo o melhor prefeito que o Rio já teve. Eu conheço o Rio há muito tempo e tenho certeza que você é a melhor coisa que pode pode acontecer no RJ. O Rio precisa de exemplos bem sucedidos", declarou Lula, que apoiou o candidato na disputa contra o bolsonarista Alexandre Ramagem (PL).

"Vim aqui agradecer porque o senhor é o presidente da República e o político de dimensão nacional, que é o único que compreende as coisas do Rio de Janeiro e ajuda muito a gente", disse Paes ao presidente.

No resultado final do primeiro turno, que ocorreu no último domingo (6/10), Paes ficou com 60,44% dos votos válidos, contra os 30,81% alcançados por Ramagem.

Atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD) encerra neste ano o terceiro mandato na prefeitura. O candidato apoiado pelo presidente Lula já foi chefe do Executivo carioca de 2009 a 2016.

Paes estava na disputa como representante da coligação “É o Rio seguindo em frente”, que une PODE, PRD, DC, AGIR, Solidariedade, Avante, PSB, PDT, PSD e a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV).

O atual prefeito também já se candidatou a governador, em 2006 e 2018, mas não chegou a se eleger. O vice da chapa é Eduardo Cavaliere, também do PSD.