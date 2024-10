Eduardo Paes (PSD) é reeleito para prefeitura do Rio de Janeiro

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro e candidato à reeleição Eduardo Paes, do Partido Social Democrata (PSD), vota no primeiro turno das eleições municipais, no Rio de Janeiro, Brasil, em 6 de outubro de 2024 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA/AFP)

Com 100% das urnas apuradas, o prefeito Eduardo Paes se reelegeu no Rio de Janeiro, com 1.861.856 votos, o que equivalente a 60,44% dos válidos. No segundo lugar ficou Alexandre Ramagem, com 30,81% dos votos.

As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país. Com uma típica situação de candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) versus candidato de Jair Bolsonaro (PL), a eleição pela prefeitura da Cidade Maravilhosa registrou nove candidaturas.

Eduardo Paes (PSD)

Atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD) encerra neste ano o terceiro mandato na prefeitura. O candidato apoiado pelo presidente Lula já foi chefe do executivo carioca de 2009 a 2016.

Paes estava na disputa como representante da coligação “É o Rio seguindo em frente”, que une PODE, PRD, DC, AGIR, Solidariedade, Avante, PSB, PDT, PSD e a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV).

O atual prefeito também já se candidatou a governador, em 2006 e 2018, mas não chegou a se eleger. O vice da chapa é Eduardo Cavaliere, também do PSD.