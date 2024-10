Lula grava campanha eleitoral com Boulos e outros candidatos ao 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou, nesta quinta-feira (10/10), campanhas eleitorais com alguns candidatos que estão no segundo turno das eleições municipais. Entre eles estava Guilherme Boulos (Psol), que disputa à prefeitura de São Paulo no próximo dia 27 de outubro.

O candidato veio a Brasília, durante a tarde, para fazer as gravações com o presidente, antes que ele viajasse para Fortaleza, no fim da tarde desta quinta-feira. A assessoria de imprensa de Boulos confirma que o encontro ocorreu no Palácio do Alvorada, mas não deu mais detalhes. O político também não conversou com a imprensa.

Lula tem sinalizado maior participação na campanha de Boulos para o segundo turno em SP. O candidato do PSol enfrenta rejeição e foi um dos únicos nomes da esquerda a seguir para o segundo turno nas capitais brasileiras.

De acordo com a pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta, o adversário e atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), está com 55% das intenções de votos, contra 33% do deputado federal. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O Paraná Pesquisas também apontou a reeleição de Nunes, com 52,8% dos votos, contra 39% de Boulos. As duas pesquisas ouviram cerca de 1.200 pessoas cada uma.

Apoio a aliados

Durante a manhã, o presidente esteve na Granja do Torto, em agenda fechada, onde teria gravado ações com os candidatos à prefeituras de Olinda (PE), Niterói (RJ) e Cuiabá (MT).

Vinícius Castello (PT) é o favorito a levar a prefeitura de Olinda, já que teve 38,75% dos votos no primeiro turno. Ele superou a candidata Mirella Almeida (PSD), indicada pelo atual prefeito, Professor Lupércio, que alcançou 30%. Com o apoio de Lula, Castello busca garantir a liderança do pleito.

Já Lúdio Cabral (PT) ficou em segundo lugar no primeiro turno das eleições de Cuiabá, com 28,31% dos votos. Ele enfrenta o bolsonarista Abílio Brunini (PL), que fez 39,61% dos votos válidos. Lula estaria evitando ir à capital de Mato Grosso pela rejeição que Lúdio poderia sofrer — o estado é essencialmente conservador. Desta maneira, o candidato veio a Brasília para gravar campanha eleitoral.

Candidato da base do governo de Lula, Rodrigo Neves (PDT) também aproveitou o dia para realizar vídeos de apoio político do presidente. O candidato à Prefeitura de Niterói é o favorito para o pleito – no primeiro turno, ele fez 48,47% dos votos, contra os 35,59% do bolsonarista Carlos Jordy (PL).

Viagem

Lula chega ainda nesta quinta-feira à Fortaleza, no Ceará. Para sexta-feira (11) está prevista a participação do presidente na entrega de ônibus escolares, junto com o ministro de Educação, Camilo Santana, e também de algumas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. No sábado (12/10), o chefe do Executivo estará em Belém, no Pará, onde participa da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré e também de conversas sobre a realização da COP 30 na cidade, que ocorrerá em 2025.