Caiado transfere feriado do dia 28 para 1º de novembro

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, emitiu um decreto transferindo a data do feriado do Dia do Servidor Público, em 28 de outubro, para a sexta-feira seguinte.

Com a medida, o Dia do Servidor Público, previsto para o dia seguinte do segundo turno, passa para 1º de novembro. Assinado na terça-feira (8/10), o Decreto nº 10.566 não especifica o motivo da mudança.

O Correio entrou em contato com o gabinete do governador, questionando a mudança, e obteve a seguinte resposta: "Assim como vários governos estaduais e municipais, o Governo de Goiás transferiu o feriado do Dia do Servidor Público de dia 28 de outubro para 1º de novembro, com o objetivo de incentivar a participação popular no processo eleitoral e reduzir a abstenção".

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

