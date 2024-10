Representantes dos Emirados Árabes visitam o Correio

Os Emirados Árabes Unidos despontam como um dos importantes atores no desenvolvimento da Inteligência Artificial, com projetos de grande envergadura em curso no país e no exterior, particularmente nos Estados Unidos. A nação localizada no Oriente Médio, anfitriã da COP 28, também atua fortemente em ações sustentáveis, com mais de 40 mil fazendas mantidas em região árida.

Essa iniciativas ilustram como os Emirados Árabes Unidos estão engajados em temas como sustentabilidade, tecnologia e segurança alimentar. Enessas áreas, existem muitos interesses em comum com o Brasil.

Esses foram alguns dos assuntos abordados por representantes do jornal Aletihad em visita ao Correio. Eles foram recebidos pelo presidente do jornal, Guilherme Machado, e conheceram a Redação. Em conversa com a equipe do Correio, Hamad Al-Kaabi, CEO da AletihadNews Centre e editor-chefe do jornal Aletihad, e Mohammad Ghazal, editor de inglês da Aletihad News Centre, comentaram a expectativa com a aproximação dos Emirados Árabes com o Brasil.

Um dos pontos altos é a visita do presidente dos Emirados Árabes, Mohammad bin Zayed, à cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro. Há também interesse nos temas debatidos na COP 30, marcada para novembro de 2025 em Belém.

Antes de visita ao Correio, Al-Kaabi e Ghazal se encontraram com autoridades em Brasília. Eles tiveram audiência com presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Também conversaram com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Os visitantes dos Emirados Árabes tiveram encontros, ainda, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com os senadores Jayme Campos (União Brasil-MT) e Damares Alves (Republicanos-DF).