PT precisa se reinventar após 'performance decepcionante', diz Reginaldo

O vice-líder do governo na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), declarou neste sábado (12/10) que o PT precisa se reinventar após uma "performance decepcionante" no primeiro turno das eleições municipais.

Para ele, é preciso aproximar a legenda dos jovens, dos trabalhadores, das mulheres e dos empreendedores. O PT aumentou de 183 para 248 o número de prefeituras que comanda no primeiro turno. Apesar do aumento, o desempenho frustrou expetativas.

"A performance decepcionante do partido do presidente mais icônico da história do Brasil expõe nossa desconexão com a realidade. O mundo mudou e novas demandas surgiram", escreveu o parlamentar em sua conta no X.

"Precisamos nos reinventar para conectar com a juventude, trabalhadores urbanos e rurais, mulheres e empreendedores que movem a economia. Sem isso, estamos condenados ao fracasso.O legado do Lula é grande, mas a força do partido precisa de ajustes práticos. O momento de mudança é agora!", acrescentou ainda.



Lula defende "rediscutir o papel do PT"

Ontem (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à Rádio O Povo/CBN, de Fortaleza, também defendeu que é preciso repensar a atuação do partido. Lula celebrou o avanço da legenda, mas reconheceu que houve derrotas em redutos importantes, como Araraquara (SP) e em Teresina (PI). Nas duas cidades, a vitória do candidato petista era dada como certa.

"Nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa das eleições para as prefeituras. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em cinco países (estados), todos eles do Nordeste. Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul. Nós não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais nós ganhamos nas duas cidades que a gente governa, Juiz de Fora e Contagem, que já governamos com duas mulheres", disse o presidente.