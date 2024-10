Lula lamenta mortes em queda de helicóptero dos bombeiros em Ouro Preto

Equipes do Corpo de Bombeiros participam do resgate dos corpos, em Ouro Preto - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte das seis vítimas da queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo dos Bombeiros Militar de Minas Gerais, após a colisão com a Serra de Ouro Preto, na Região Central do estado.







Em nota, o presidente descreveu os quatro militares e dois civis como valorosos cidadãos que se dedicaram ao serviço público.

“O governo federal lamenta a morte dos quatro militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e dos dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítimas do trágico acidente ocorrido em Ouro Preto, nesta sexta-feira (11). A tripulação da aeronave era integrada pelo capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário. O governo estende a solidariedade às famílias e amigos desses valorosos cidadãos que se dedicaram ao serviço público”, escreveu em suas redes sociais.

O Governo Federal lamenta a morte dos quatro militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e dos dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítimas do trágico acidente ocorrido em Ouro Preto, nesta sexta-feira (11).



A tripulação da aeronave era…





Além de Lula, outras autoridades também lamentaram o trágico acidente.





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também se manifestou pelas redes sociais. “Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil.”

O vice-governador, Mateus Simões (Novo), anunciou luto oficial de três dias no estado por causa da tragédia.

"Minas em luto por 3 dias pela queda do helicóptero em Ouro Preto. Meus sentimentos às famílias dos heróis do Corpo de Bombeiros. Força e oração a todos.”

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), também divulgou nota lamentando as seis mortes.





“Externo meu profundo pesar pela morte de quatro militares do Corpo de Bombeiros do estado de Minas Gerais e dois socorristas em razão da queda de um helicóptero, ocorrida em Ouro Preto, nesta sexta-feira. Esses heróis, que dedicaram suas vidas à proteção de todos os mineiros, deixam um legado de coragem, dedicação e altruísmo. Solidarizo-me com as famílias e com a corporação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.”

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), também se manifestou pelas redes sociais. “Dia de muita tristeza. Lamento muito pela tragédia ocorrida com o helicóptero do Corpo de Bombeiros de MG. Nossos heróis estavam em batalha, cumprindo operação durante buscas de um avião que caiu em Ouro Preto. Como servidor público das forças de Segurança de Minas Gerais, presto minha solidariedade e meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares desses heróis, que estavam em missão de salvamento. Quando perdemos um dos nossos, se vai um pouquinho de nós mesmos.”

O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), disse que a cidade está “profundamente chocada” com a tragédia. “Nós lamentamos muito. Seis pessoas faleceram, nossa solidariedade ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Esses integrantes do Corpo de Bombeiros vieram aqui para prestar uma assistência à ocorrência inicial e aconteceu essa tragédia.” A cidade também decretou luto oficial de três dias.

O ex-porta voz do Corpo de Bombeiros e atual deputado federal, Pedro Aihara (PRD), disse que perdeu seis amigos. “Fui amigo, instrutor, aluno, colega de trabalho, chefe e chefiado por irmãos de farda e de ofício que lá estavam. Conversei com o Cap Wilker não tem duas semanas. Minha ficha ainda não caiu e não consigo conceber a ideia de perdermos pessoas tão amadas e especiais.”