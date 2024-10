Com Marçal fora, Boulos e Nunes trocam sorrisos em debate

O inusitado abraço entre Guilherme Boulos (Psol) e Ricardo Nunes (MDB) durante o debate da Band dessa segunda-feira (14/10) caiu nas graças dos internautas. Os dois candidatos a prefeito de São Paulo riram muito, aliviando a tensão entre eles.

"Meu sigilo bancário está aberto. Nunca fugi da Justiça igual a você...", afirmou Nunes. Rindo, o atual prefeito abraçou o candidato do PSol, que também sorriu. "Você está bem?", perguntou o prefeito. "Estou bem, e você? Firme?", respondeu Boulos. Neste momento, a plateia reagiu com aplausos.

O momento foi comparado a um aceno entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL), no debate do segundo turno nas eleições de 2022. Na ocasião, o ex-presidente esticou o braço no ombro do adversário, mas Lula se desvencilhou.

Outros perfis compararam com situações do dia a dia. “Parece eu e meu irmão depois de brigarmos”, escreveu uma pessoa. “Eu tô que nem o Guilherme Boulos quando encontro um conhecido chato na rua e sou obrigado a cumprimentar porque ele me viu", afirmou outro usuário.

Houve quem curtisse o momento, vendo como um respiro na discussão política, em São Paulo marcada por agressões no 1º turno. “Durante o debate, Boulos tentou intimidar Nunes se aproximando dele, mas acabou recebendo um abraço caloroso do Nunes. Quem diria que a política poderia ser tão afetuosa?”, observou uma pessoa.

“O abraço Nunes e Boulos foi até legal, imagina o Marçal. Já ia simular que levou tapa pelas costas”, insinuou outra. Veja mais reações:

o nunes abraçando o boulos no meio da fala juro q foi isso q eu acabei de assistir pic.twitter.com/8ZqEQJ5MrT — pv (@pvzitow) October 15, 2024

AMIGOS E RIVAIS: Numa das interações mais inusitadas do debate, Nunes e Boulos se abraçam. Boulos pigarreou e Nunes perguntou: "Cê tá bem?", e disse que ele não seria intimidado pelo rival porque veio "do Parque Santo Antônio". https://t.co/i8Jg3gBuUs — Hyndara Freitas (@hyndarafreitas) October 15, 2024

A NÃO KKKKKK O NUNES NAO TEM OQ FALAR E FOI ABRAÇAR O BOULOS #DebateNaBand — aninha (@asisoyaninha) October 15, 2024

socorrooo o Nunes e o Boulos dando abraço eu tô falecendo — bia bea (@BDreassa) October 15, 2024

o Ricardo Nunes abraçando o Boulos cara KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

e ainda perguntando se o Boulos tá bem KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

que piada — vihh! | apaixonada por aviões ???? (@euviit) October 15, 2024

Hoje tivemos a releitura de um clássico pic.twitter.com/kOuYilxlXA — Samuel Pancher (@SamPancher) October 15, 2024

"Você está bem?".

"Estou."

"Eu também". Hahahahaha



Que momento do debate agora na Band!

Um debate bom e até com bom humor#DebateNaBand pic.twitter.com/1FCrKitiQF — ContaThiagoOlim (@ContaThiagoOlim) October 15, 2024