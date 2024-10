CCJ aprova cadastro de condenados por violência contra mulher

A Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta -feira (16/10), o projeto de lei 1.012/2020, que Institui o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Feminicídio, Estupro, Violência éstica e Familiar contra a mulher (CNPC Mulher).



O texto, de autoria da ex-senadora Katia Abreu, segue para votação no plenário da Casa.

Leia mais: Todos os tipos de violência contra mulheres cresceram no Brasil

Conforme o projeto, o cadastro, a ser instituído no âmbito da União, tratá informações pessoais, como CPF, características físicas, fotografias, endereço e atividade laboral dos condenados.



O cadastro será mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de uniformizar e consolidar as informações que contribuam com as políticas públicas de combate à violência contra a mulher.

Os dados, no entanto, não ficarão disponíveis para qualquer pessoa, sendo que somente agentes públicos poderão acessá-los.