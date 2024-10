Virginia Fonseca mostra bastidores de tratamento para dores de cabeça

Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou com os fãs um novo passo que deu para tentar resolver o quadro de enxaqueca. A influenciadora precisou viajar para São Paulo, onde deu início ao tratamento com fisioterapia para o crânio.



Além disso, no vídeo publicado pela esposa de Zé Felipe, é possível ver que durante a consulta, a influenciadora recebe até mesmo injeções em seu pescoço. Virginia ainda desabafou sobre o procedimento. "Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto".

No entanto, a influenciadora acrescentou: "Pensa em você ter que viver todos os dias com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui [nas redes sociais], compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa...".

Contudo, ela ainda declarou: "Não comentava todos os dias com vocês, porque chega a ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor. Tinha noite que chorava, porque é angustiante você pensar: 'Será que vai ser assim para sempre?'. Então, tomaria até 100 agulhadas se fosse preciso".

Entretanto, o tratamento para dor de cabeça crônica que Virginia Fonseca sente, engloba diversos outros profissionais, além do fisioterapeuta, como psicóloga, nutricionista, dentista e médicos. "Nunca vi um tratamento assim, é um intensivão de tudo voltado a enxaqueca. Antes ia a alguns lugares que me davam medicamento para quando estivesse com dor, aí acabava naquele ciclo vicioso em medicamento, a dor volta e tomo medicamento", disse a influenciadora.