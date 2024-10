Lula sofre acidente em casa, tem ferimento leve e cancela viagem

Lula viajaria na tarde deste domingo para Kazan, na Rússia, onde participaria da reunião da cúpula do Brics - (crédito: EBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um acidente doméstico neste domingo (20/10) e precisou ser levado ao hospital para avaliação médica e passa bem. Segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês, o presidente sofreu uma queda em casa e teve um ferimento leve na nuca. Apesar de não haver gravidade no quadro, os médicos recomendaram repouso e a viagem programada para a cúpula do Brics foi cancelada.

Lula viajaria na tarde deste domingo para Kazan, na Rússia, onde participaria da reunião da cúpula do Brics, realizada entre 22 e 24 de outubro. O embarque estava marcado para as 17h, na base aérea de Brasília.

O Itamaraty antecipou que o principal tema da reunião é a criação de uma categoria de países parceiros do bloco, após a inclusão de novos membros plenos na cúpula de Joanesburgo, em 2023. Naquele ano, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito se juntaram ao grupo, que era composto só por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul.

O Brasil assumirá a presidência dos Brics em 2025 e deve concentrar suas atividades no primeiro semestre, em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano.

Em virtude da pane apresentada pelo avião presidencial no México no começo do mês, já estava programado que Lula viajaria em novo modelo de aeronave: o KC-30, maior avião da frota da Força Aérea Brasileira (FAB).

