Lula repudia atentado contra prefeito de Taboão da Serra (SP)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repudiou o atentado contra o prefeito José Aprígio da Silva (Podemos), de Taboão da Serra, município em São Paulo. Nas redes sociais, Lula pediu que o crime seja investigado e os responsáveis punidos.

Leia também: Filho de Renato Russo notifica Marçal por uso de música sem autorização

"Meu repúdio completo à violência cometida contra o prefeito José Aprígio da Silva, de Taboão da Serra, vítima de um atentado na tarde de ontem. Que o crime seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar. Minha solidariedade e desejo de pronta recuperação para o prefeito", escreveu o presidente no X (antigo Twitter).



Meu repúdio completo à violência cometida contra o prefeito José Aprígio da Silva, de Taboão da Serra, vítima de um atentado na tarde de ontem. Que o crime seja investigado com rigor e que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar. Minha solidariedade e desejo de pronta… — Lula (@LulaOficial) October 19, 2024

José Aprígio foi baleado nesta sexta-feira (18/10), na região metropolitana de São Paulo. Ele foi atingido no ombro e socorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Depois foi levado ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Leia também: STF forma maioria contra a revista vexatória em presídios

No momento do ocorrido, o prefeito estava a caminho de uma coletiva de imprensa, na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, quando o veículo oficial que o levava foi alvo de tiros, por volta das 14h40. Os disparos conseguiram perfurar a blindagem do veículo onde estava o prefeito.