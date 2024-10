Médico de Lula explica estado de saúde do presidente após acidente

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atualizou o estado de saúde do chefe do executivo após ele sofrer uma queda neste domingo (20/10) e levar cinco pontos na cabeça. Em conversa com a TV Globo, o especialista disse que Lula teve um pequeno sangramento cerebral mas, apesar disso, está bem.

Por conta do quadro, a indicação é que o presidente faça novos exames durante a semana. "Qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes, então a observação é importante", explicou o médico.

Lula poderá seguir com as atividades normalmente. No entanto, a equipe médica contraindicou uma viagem de longas horas. O presidente viajaria neste domingo para a Rússia, para participar da primeira cúpula de líderes do Brics após a ampliação do bloco.

Acidente

Lula sofreu um acidente doméstico neste domingo (20) e precisou ser levado ao hospital para avaliação médica. Segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês, o presidente sofreu uma queda em casa e teve um ferimento leve na nuca. Apesar de não haver gravidade no quadro, os médicos recomendaram repouso e a viagem programada para a cúpula do Brics foi cancelada.



Leia também: Deputado é expulso do PL por apoiar petista no Ceará

O Palácio do Planalto emitiu nota reforçando o cancelamento da viagem internacional, por orientação médica, e informou que Lula participará da reunião por videoconferência. "O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", diz a nota oficial.