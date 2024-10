Lula recebe Padilha e Amorim no Alvorada: "Está super bem"

Reunião é primeiro compromisso oficial do petista após a queda que sofreu no sábado (19/10) - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira (21/10) o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, no Palácio da Alvorada.



Foi o primeiro compromisso oficial do petista após a queda que sofreu no sábado (19). Segundo Padilha, o presidente está “super bem” e não reclamou de dores durante o dia. Ele permanece na residência oficial por recomendação médica. O encontro tratou da agenda política da semana e dos compromissos internacionais do governo.

“O presidente em nenhum momento teve nenhum tipo de perda de consciência ou desorientação. Ele mesmo que buscou socorro naquele momento, e a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento. O cancelamento da viagem foi por uma orientação correta da equipe médica”, comentou Padilha com jornalistas após o encontro.

Lula cancelou a viagem que faria no domingo (20) para Kazan, na Rússia, onde participaria da Cúpula de Chefes de Estado do Brics. O Brasil está sendo representado agora pelo chanceler Mauro Vieira, que já está na cidade russa.

Agenda futura

O ministro afirmou que Lula manterá contato com Vieira durante o dia. Ainda não há definição sobre a participação do presidente na abertura da Cúpula, mas ele pretende participar por videoconferência. Padilha disse ainda que o governo está avaliando todas as demandas do evento, inclusive pedidos de reuniões bilaterais, e a possibilidade de discursar por vídeo.

Também não há definição se o chefe do Executivo poderá participar de eventos de campanha ao lado de Guilherme Boulos (PSol), que concorre à Prefeitura de São Paulo. Padilha frisou que a equipe médica avalia a condição do presidente antes de dar novas recomendações.

Amanhã (22), Lula voltará ao Hospital Sírio-Libanês para novos exames, incluindo uma ressonância magnética. Só então os médicos poderão rever as recomendações para o petista, que já está liberado para trabalhar normalmente.