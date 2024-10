Lula recebe ligação de Putin e confirma videoconferência na cúpula do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (22/10) uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que preside a Cúpula do Brics. A reunião ocorre em Kazan, na Rússia.

O telefonema durou cerca de 20 minutos, e ocorreu às 10h de hoje. Putin lamentou a ausência do petista na reunião, devido a um acidente doméstico sofrido pelo brasileiro no último fim de semana. O russo perguntou ainda sobre o estado de saúde do chefe do Executivo. Segundo nota divulgada pelo Planalto, Lula também lamentou não poder participar.

Estão sendo feitos os arranjos para que o presidente discurse na Cúpula por videoconferência. Até o momento, não se sabe o horário da fala de Lula.

O chefe do Executivo cancelou sua viagem à Rússia após escorregar e bater a cabeça em um banheiro do Palácio da Alvorada, no sábado (19). Ele sofreu um corte e uma contusão na nuca, e precisou levar cinco pontos. Porém, disse estar bem. A equipe médica ainda avalia a evolução do ferimento, e Lula passará por novos exames ainda hoje no Hospital Sírio-Libanês.

Expansão do Brics

Atualmente, o Brics reúne 12 países e este é o primeiro encontro com a participação dos novos membros permanentes. O bloco foi fundado por Brasil, Rússia, China e Índia, com a entrada um ano depois da África do Sul.

No ano passado, entraram no bloco Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e a Arábia Saudita. Este último, porém, apesar de ter sua entrada já aprovada, ainda não aceitou oficialmente a adesão.

A Rússia ocupa a presidência rotativa do Brics neste ano. O tema principal do encontro são os critérios para entrada dos chamados países parceiros, uma nova categoria que está em criação que permitirá a entrada de nações no bloco com menos poder de decisão. Espera-se que cerca de 10 países entrem como parceiros.

A Cúpula em Kazan começa hoje e vai até quinta-feira (24). O Brasil é representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. No ano que vem, o Brasil presidirá o bloco.