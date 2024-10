São Paulo: Boulos dorme na casa de eleitores para "virar voto"

A primeira noite do "vira votos" aconteceu ontem em Brasilândia. Na noite de hoje (22/10), o candidato estará com os eleitores no Grajaú e amanhã, na comunidade do bairro de São Mateus - (crédito: Fotos: Wagner Origenes/Estadão Conteúdo)

Em caravana pela cidade de São Paulo desde segunda-feira (21/10), Guilherme Boulos (PSol), candidato à prefeitura, tem falando diretamente com a comunidade e chegou a anunciar que dormirá na casa de eleitores até o dia das votações, no próximo domingo (27), com a intenção de "virar votos". Também como estratégia de campanha, o deputado federal lançou uma "Carta ao povo de São Paulo" na tentativa de se aproximar dos empreendedores da cidade.

"Muitos ficam assustados com a minha trajetória no movimento social. Outros se questionam sobre se conseguiremos dar conta ou se vamos dialogar com quem tem visões diferentes. E, por isso, ficam receosos de apostar na mudança que representamos, mesmo sabendo que a cidade não está boa. Peço aqui um voto de confiança a vocês", diz em trecho da carta.

Leia também: Boulos afirma que Nunes é pai do apagão de São Paulo

Durante esta terça-feira (22/10), Boulos segue com a caravana pela cidade de São Paulo. À tarde, ele esteve próximo à população, no centro histórico da cidade, recebendo perguntas dos eleitores em um palanque montado pela equipe da sua campanha. No fim do debate de rua, prometeu criar uma Agência Municipal de Crédito para conceder crédito aos cidadãos que não conseguirem empréstimos em outros bancos, como incentivo para os micros e pequenos empreendedores.

Leia mais: Novo apagão atinge 111 mil imóveis em São Paulo após chuvas fracas

"Faltam 5 dias para tomarmos uma decisão. Cabe a nós decidir continuar do jeito que está ou melhorar. O caminho para mudar para melhor é comigo e com a Marta [Suplicy, sua vice], para fazermos São Paulo voltar a sonhar", frisou em seu discurso, antes de participar de uma sabatina.

A primeira noite do "vira votos" aconteceu ontem em Brasilândia. Na noite desta terça, o candidato estará com os eleitores no Grajaú e na quarta (23), na comunidade do bairro de São Mateus.