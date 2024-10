Lula critica "distribuição indiscriminada" de armas após ataque no RS

"Isso não pode ser normalizado: a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade, com grande parte deles caindo nas mãos do crime, é inaceitável", disse Lula. - (crédito: Reprodução Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quarta-feira (23/10), o ataque que matou três pessoas e feriu nove em Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul. Destacou ainda que é "inaceitável" a distribuição indiscriminada de armas de fogo.

Um homem de 45 anos fez os próprios pais de reféns e, quando a polícia chegou no local, trocou tiros por mais de 10 horas com os policiais. Ele é suspeito de ter matado o pai, o irmão e um policial militar que atuou na ocorrência, além de ter deixado feridos. O atirador possuía quatro armas registradas em seu nome, incluindo rifle, espingarda e pistolas.

“Isso não pode ser normalizado: a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade, com grande parte deles caindo nas mãos do crime, é inaceitável. Estendo minha solidariedade aos familiares das vítimas, incluindo a do policial militar Everton Kirsch Júnior, e a toda a comunidade afetada”, escreveu o presidente em sua conta no X.

Mortos e feridos

A polícia atendeu uma ocorrência de violência contra idosos durante a noite de terça-feira (22), denunciada pelo pai do agressor. Ao chegar ao local, porém, os policiais foram recebidos com grande violência. A corporação isolou as casas vizinhas ao local e trocou tiros durante a noite com o agressor.

O pai e o irmão do atirador foram mortos, e a mãe se encontra em estado grave após ser baleada. Um policial militar morreu na ação, e outros nove policiais e guardas municipais foram baleados.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também lamentou as mortes. “A BM agiu com firmeza e o atirador foi morto, evitando consequências ainda maiores”, escreveu. “Meus sentimentos à família e o desejo de rápida recuperação aos feridos. Sigo em contato com o secretário de Segurança, Sandro Caron, acompanhando os desdobramentos dessa triste ocorrência”, acrescentou ainda.