Eduardo Leite confirma que atirador de Novo Hamburgo foi morto pela PM

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), confirmou que Edson Fernando Crippa, o atirador de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi morto pelos policiais após mais de nove horas de cerco policial. O homem matou três pessoas e feriu outras nove ao longo da madrugada desta quarta-feira (23/10).



Em publicação feita no X (antigo Twitter), Eduardo Leite disse que a 3ª Brigada da Polícia Militar (BPM) de Novo Hamburgo foi recebida a tiros por Crippa, que matou um policial e feriu outros seis da Brigada. “A BM agiu com firmeza e o atirador foi morto, evitando consequências ainda maiores”, afirmou Leite.

Durante a madrugada e no início da manhã, uma grave ocorrência mobilizou nossas forças de segurança em Novo Hamburgo. Ao atender um chamado, a Brigada Militar foi recebida a tiros por um homem que tirou a vida de três pessoas até o momento, entre elas o soldado Everton Kirsch… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 23, 2024

O governador destacou no post que segue em contato com o secretário de Segurança do estado, Sandro Caron, “acompanhando os desdobramentos dessa triste ocorrência”.

Os agentes de segurança foram acionados após denúncias de maus-tratos a um casal de idosos — pais do atirador —, que era impedido de sair de casa pelo filho. As vítimas de Crippa foram seu pai, seu irmão e o soldado da PM Everton Kirsch Júnior, que deixou esposa e uma filha de 45 dias.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



