Segundo turno em Goiânia: Mabel tem 54% e Fred Rodrigues 46%, diz Quaest

De acordo com a última pesquisa do Instituto Quaest antes do segundo turno, divulgada na noite deste sábado (26/10), o candidato à prefeitura da cidade de Goiânia Sandro Mabel (União Brasil) tem 54% das intenções de voto válidas, enquanto o adversário Fred Rodrigues (PL) fica com 46%.



Encomendada pela TV Anhanguera, a pesquisa foi realizada de forma presencial com 1.002 pessoas aptas a votar, durante a sexta-feira e o sábado (25 e 26/10). A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados no momento da entrevista, os votos totais — incluindo brancos, nulos e indecisos — apontam 48% para Mabel e 38% para Rodrigues. Na pesquisa espontânea, aquela em que os nomes não são apresentados, o candidato do União Brasil tem 39% e o do PL tem 32%.