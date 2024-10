BH: Fuad tem 53% contra 47% de Engler, diz Datafolha

Na véspera do segundo turno das eleições municipais, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) aparece com 53% das intenções de votos válidos, à frente do deputado estadual Bruno Engler (PL), com 47% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha.

No levantamento anterior, de quinta-feira (24/10), Fuad aparecia com 54% dos votos válidos, contra 46% de Engler.

O Datafolha ouviu 1.674 eleitores da capital mineira na sexta-feira (25/10) e neste sábado (26/10). A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-01286/2024. O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo.

Já na pesquisa espontânea, na qual os entrevistadores não apresentam aos eleitores o nome dos candidatos, o atual prefeito marca 37% (eram 35%), enquanto Engler tem 28% (eram 29%).