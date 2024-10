Cármen Lúcia pede que eleitor vote o quanto antes para evitar as chuvas

Cármen Lúcia: "A notícia que eu tenho é que, conversando com todos os presidentes dos TREs dos 51 municípios, tudo segue com muita tranquilidade" - (crédito: Camila Curado/CB/DA.Press)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, chegou a Brasília por volta das 11h deste domingo (27/10), após votar bem cedo em Minas Gerais. Em coletiva no tribunal, além de reforçar o discurso sobre a importância do voto, ela também pediu para os eleitores irem o "quanto antes votar, principalmente nos locais onde há previsão de chuva", para evitar terem alguma dificuldade depois.

A magistrada assegurou que o segundo turno está transcorrendo de maneira tranquila, sem grandes ocorrências. E afirmou estar em contato com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para se atualizar do andamento em cada região.

Cármen Lúcia também anunciou dedicar maior atenção aos locais onde os extremos climáticas causam obstáculos no trajeto do eleitor até a sua seção. “A notícia que eu tenho é que, conversando com todos os presidentes dos TREs dos 51 municípios, tudo segue com muita tranquilidade. Não houve intercorrências. Urnas distribuídas sem dificuldades, tememos pela questões climáticas em algumas regiões mas também não tivemos problemas”, contou.

Ainda sobre a questão de abstenção, a magistrada reforçou estar atenta à população do Norte, que sofreu com a estiagem este ano, mas observou que mesmo tendo que percorrer mais quilômetros para votar, essas regiões tiveram diminuição no número de abstenções, inclusive ficando abaixo da média nacional, como foi o caso de Manaus.

Ela anunciou também que, após o segundo turno, o TSE irá elaborar relatórios mais específicos com estudos sobre os motivos que impossibilitaram o voto: “As mulheres deixaram mais de votar? Se isso aconteceu, por que aconteceu?”, exemplificou. O estudo a ser liberado para acesso público será inédito, e a ministra garante que o TSE está se dedicando a isso.

Dando o exemplo



Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia votou em Belo Horizonte, capital mineira, por volta das 8h, tendo chegado ao colégio eleitoral antes da abertura dos portões. Antes de ir ao aeroporto, ela mandou um recado aos brasileiros: “Que todo mundo vote e exerça esse direito, que é importantíssimo”.

No primeiro turno, a rotina da ministra foi parecida: votou em BH nas primeiras horas, voou para Brasília, falou aos jornalistas e passou a tarde reunida com o presidente do Supremo Tribunal Federa (STF), Luís Roberto Barroso, e outros 10 ministros. O conteúdo do discurso feito por ela no primeiro turno se assemelhou muito ao pronunciamento transmitido ontem em rede nacional, reforçando "a celebração da democracia e do direito ao voto". "Em nome da justiça da democracia, convido cada pessoa nos municípios que terão segundo turno a comparecer e exercer o direito de escolher o governo de sua cidade", frisou.