Estamos muito otimistas, diz Nunes após votar na Zona Sul

Após votar em uma escola na Zona Sul de São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou neste domingo (27/10) estar "otimista" com o segundo turno. A pesquisa Datafolha divulgada ontem apontou que o candidato à reeleição está com 57% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Guilherme Boulos (PSol), tem 43%. Nunes estava acompanhado da esposa, Regina Nunes, dos filhos e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Expectativa muito boa. A gente acompanhou esses últimos dias, principalmente ontem, uma energia muito positiva da população. [...] Mas, lógico, vamos esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito”, afirmou Nunes à CNN Brasil. No sábado (26), ele fez campanha na maior favela de São Paulo, Heliópolis, escolhida para última passeata do emedebista.

O prefeito comentou, ainda no colégio eleitoral, que ao longo do dia irá acompanhar as votações do filho do ex-prefeito Bruno Covas, Tomás Covas, e do governador Tarcísio de Freitas, a quem agradeceu pelo apoio: "Fundamental no processo eleitoral".

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro



Saiba Mais Política Segundo turno: 39 milhões de eleitores podem ir às urnas em 51 municípios

Segundo turno: 39 milhões de eleitores podem ir às urnas em 51 municípios Política Cármen Lúcia, presidente do TSE, vota cedo em Belo Horizonte

Cármen Lúcia, presidente do TSE, vota cedo em Belo Horizonte Política Lula faz aniversário e completa 79 anos; veja homenagens ao presidente