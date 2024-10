Com pesquisas apontando empate técnico, candidatos à prefeitura votam em Natal

Os candidatos à Prefeitura de Natal, Natália Bonavides (PT) e Paulinho Freire (União Brasil), votaram na manhã deste domingo (27/10) para o segundo turno das eleições da capital potiguar. Os dois estavam acompanhados dos candidatos a vice, aliados e apoiadores.



Natália votou na Escola Estadual Winston Churchill, por volta de 11h. Com ela tinham alguns correligionários, apoiadores e o candidato a vice-prefeito, Milklei Leite (PV). A petista agradeceu o suporte dos eleitores e afirmou estar feliz com o desempenho de sua campanha ao longo do segundo turno.

“Neste momento estou me sentindo muito alegre com a campanha que a gente fez, porque eu acho que fazia muito tempo que Natal não via um movimento político agitar tanto a cidade, despertar tanta esperança nas pessoas e tanta vontade de ver o rumo da cidade ser diferente”, comentou Natália.

Já o adversário, Freire, votou no Centro Universitário do Rio Grande do Norte. Apoiadores acompanhavam o candidato, como o atual prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos). O candidato do União voltou os agradecimentos a equipe e aos apoiadores, enfatizando o trabalho realizado ao longo da campanha, afirmando que “Natal não pode mais retroceder”.

“A confiança é muito grande, estou muito feliz de ter chegado hoje, na reta final, com o apoio popular. Sempre é difícil, não existe campanha fácil, mas nós apresentamos muitas propostas, um plano de governo muito bem elaborado e acredito que a população assimilou esse plano de governo", completou Freire.

Segundo a pesquisa Quaest divulgada no sábado (26), a corrida eleitoral potiguar apresenta um empate técnico, com o candidato do União Brasil e a petista apresentando 53% e 47% dos votos válidos, respectivamente.

