Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) disputarão 2º turno em Natal

As eleições em Natal vão para o segundo turno. Paulinho Freire (União) teve 44,08% dos votos. No segundo lugar ficou Natália Bonavides (PT), com 28,45% dos votos, após a apuração de 100% das sessões eleitorais do município. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

Com seis candidaturas registradas, a eleição de Natal (RN) teve uma disputa acirrada. Atualmente no cargo de deputado federal, Paulinho Freire já foi vice-prefeito de Natal e vereador entre 2013 e 2022. O candidato do União Brasil aparecia nas pesquisas eleitorais como um dos favoritos na disputa, atrás de Carlos Eduardo, e conta com o apoio do atual prefeito, Álvaro Dias (Republicanos).



O empresário é o nome apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições. Paulinho representa a coligação Bora Natal, que junta Republicanos, Federação PSDB/ CIDADANIA, PP, Podemos, Solidariedade, PL e União Brasil. A candidata à vice é Joanna Guerra, do Republicanos. O número na urna é 44.

Candidata do PT, Natália Bonavides está no segundo mandato como deputada federal e já ocupou lugar na Câmara dos Vereadores de Natal em 2016. Natália vem ganhando projeção no PT Nacional e tem o apoio de Lula, além de relação com nomes influentes do partido, como Gleisi Hoffmann. Nas eleições municipais, ela aparece atrás de Carlos Eduardo e Paulinho Freire nas pesquisas.

Na última semana, Natália Bonavides ganhou destaque e foi apontada por veículos como “vencedora” do primeiro debate com os pré-candidatos, promovido pela Band. Natália representa a coligação Natal Merece Mais, que une Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), PDT, MDB e PSB. O candidato a vice é Milklei, do Partido Verde (PV). Número é o 13.



