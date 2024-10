Sebastião Melo derrota Maria do Rosário e é reeleito prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) foi reeleito prefeito da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul nestes domingo (27/10). Maria do Rosário (PT) era a concorrente de Melo. Com 100,00% das urnas apuradas, Sebastião Melo ficou com 61,53% dos votos e Maria do Rosário, 38,47%.



Leia também: acompanhe a apuração dos votos no segundo turno das eleições municipais de 2024

No primeiro turno, Melo recebeu 49,72% dos votos e Maria do Rosário 26,28%. Vale lembrar que Porto Alegre teve 31,51% de abstenção no primeiro turno.

Cidade com cenário especial

Porto Alegre teve destaque no noticiário nacional ao longo de todo 2024. A cidade foi uma das atingidas pelas enchetes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul no começo do ano, com Sebastião Melo, 62 anos, na prefeitura da cidade. Não obstante, o candidato do MDB manteve o favoritismo durante toda a campanha para a reeleição e quase foi eleito no primeiro turno.

Melo é natural de Piracanjuba, Goiás, se formou em direito e vive em Porto Alegre desde os anos 1970. A carreira política começou nos anos 2000 com cargo de vereador e posteriormente como deputado.

