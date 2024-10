Bolsonaro critica Moraes por operação que investiga deputado do PL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes enquanto acompanhava o voto de Fred Rodrigues (PL), em Goiânia. Bolsonaro está na capital acompanhando o candidato que apoia no estado neste segundo turno. Na ocasião, Bolsonaro criticou a ação da Polícia Federal (PF) na última semana que mira uma organização criminosa que desviava recursos públicos e envolveu o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). “Não está colando mais esse tipo de ação. E caiu, para variar, com o mesmo ministro do Supremo. Sempre ele, sempre o mesmo”, afirmou.

“Foi precipitada. Só tem em cima da direita, em cima da esquerda não tem nada”, continuou sobre a investigação. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) é um dos principais apoiadores de Fred em Goiânia.

A Polícia Federal afirma que o deputado faz parte da organização e que as atividades ilegais são "contralizadas" no parlamentar. As investigações sobre o uso dos recursos para financiar os atentados de 8 de janeiro de 2023 correm em uma ação aberta à parte, que está sob sigilo na corte. Gayer também está sob investigação por falsificar documentos para criar uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Além disso, questionado por jornalistas sobre Caiado, o ex-presidente aproveitou para alfinetar o governador de Goiás. “A direita não tem racha, as pessoas são conscientes. O Caiado rompeu comigo. Sempre o atendi, mas ele só pensa no que ele quer. Não vim a Goiânia para peitar, muito pelo contrário, o respeito. Mas ele sabe que é mortal perder Goiânia. Da minha parte não tem problemas, converso com ele até hoje sem problemas. Caiadismo eu não conheço. Bolsonarismo é nacional, caiadismo é local", concluiu.