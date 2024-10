Abílio Brunini derrota petista e se elege prefeito de Cuiabá

Candidato de Bolsonaro, Brunini venceu com uma quase de cerca de sete pontos percentuais - (crédito: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Abílio Brunini (PL-MT) venceu a disputa para prefeito de Cuiabá. Apesar de as últimas pesquisas indicarem empate técnico contra o adversário, Lúdio Cabral, do PT, Brunini venceu com uma vantagem de cerca de sete pontos percentuais neste domingo (27/10).



Com 96% das urnas apuradas, Brunini recebeu 53,78% dos votos válidos: 164.731 em números absolutos. Lúdio teve 46,22%, o equivalente a 141.561.

Em 2020, Abílio Brunini chegou ao segundo turno da disputa pela prefeitura de Cuiabá pelo Podemos, mas perdeu para o adversário Emanuel Pinheiro, do MDB, prefeito desde 2017.

Quem é o novo prefeito de Cuiabá

Abilio Jacques Brunini Moumer é um arquiteto e político brasileiro, atualmente deputado federal por Mato Grosso. Ele iniciou a carreira política como vereador de Cuiabá, em 2016, eleito pelo Partido Social Cristão (PSC). Em 2020, disputou a prefeitura da cidade pelo Podemos, vencendo o primeiro turno, mas foi derrotado no segundo turno por Emanuel Pinheiro (MDB).

Para as eleições de 2024, Abilio conta com o apoio de uma coligação formada pelo PL, Partido Novo, PRTB e Democracia Cristã (DC). Sua vice na chapa é a coronel da Polícia Militar Vânia Rosa. O candidato declarou R$ 81 mil. O número na urna é 22.