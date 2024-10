Igor Normando é eleito prefeito de Belém

Igor Wander Centeno Normando foi o candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) à Prefeitura de Belém. O advogado, tem 37 anos e já ocupou cargos públicos: foi vereador de Belém de 2012 a 2015 - (crédito: Reprodução/Instagram/@igornormando)

Com 97% das urnas apuradas, Igor (MDB) foi eleito prefeito de Belém. Com 100% das urnas apuradas, o emedebista teve 56,36% dos votos, contra 43,64% do delegado Eder Mauro (PL).

O segundo turno das eleições municipais ocorreram neste domingo (27/10) em 51 municípios brasileiros.

O resultado confirma a pesquisa Quaest divulgada no sábado (26). Ela apontava Igor Normando à frente com 59% dos votos válidos, enquanto Éder Mauro soma 41%. A margem de erro era de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Ao todo, oito candidatos disputavam o cargo de prefeito da cidade. O atual chefe do Executivo local, Edmilson Rodrigues (Psol), não conseguiu votos o suficiente para ir ao segundo turno.

Quem é Igor Normando

Igor Wander Centeno Normando foi o candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) à Prefeitura de Belém. O advogado, tem 37 anos e já ocupou cargos públicos: foi vereador de Belém de 2012 a 2015.

A chapa tem o apoio da coligação Levanta Belém, que conta com os partidos MDB / PSB / PRD / UNIÃO / PDT / PP / PSD / Federação PSDB CIDADANIA, seu vice Cássio Andrade também é do MDB. Igor declarou R$ 906.981,50 ao TSE.