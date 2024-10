David Almeida é reeleito prefeito de Manaus, no Amazonas

David Almeida (Avante) conseguiu a reeleição para à prefeitura de Manaus, no Amazonas, durante eleições no segundo turno das eleições municipais neste domingo (27/10). Capital Alberto Neto (PL) era o concorrente de Almeida. Com 96,91% dar urnas apuradas, David Almeida tinha 54,59% dos votos e Capitão Alberto Neto tinha 45,41% dos votos. Com o resultado, Almeida era matematicamente eleito.



David Almeida conseguiu ficar na frente na disputa pela prefeitura desde o primeiro turno. Na ocasião, Almeida ficou com 32,16% dos votos, enquanto Neto teve 24,94% dos votos.

Longa carreira política no Amazonas

David Almeida, 55 anos, tem longa carreira política no Amazonas. Advogado de formação e nascido em Manaus, Almeida foi deputado estadual por três mandatos consecutivo desde 2004. Vale lembrar que em 2017 ele assumiu o governo do Amazonas após cassação do então governador José Melo de Oliveira e do vice.

Almeida tentou a eleição para o governo do Amazonas após ficar interinamente no cargo, mas perdeu as eleições de 2018. Então, foi eleito prefeito de Manaus em 2020, e agora conseguiu a reeleição.

