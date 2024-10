ELEIÇÕES 2024

Após 28 anos, Eduardo Siqueira Campos vence eleição em Palmas Ex-presidente Jair Bolsonaro havia saído em carreada com a candidata do PL em Palmas, Janad Valcari, neste sábado. Siqueira Campos, do Podemos, foi prefeito da capital de Tocantins entre 1993 e 1997