Adriane Lopes vira resultado de pesquisa e é reeleita prefeita de Campo Grande

Adriane Lopes, do Partido Progressistas, venceu a disputa pela prefeitura de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Com 51,45% dos votos — 222.699 eleitores —, ela derrotou Rose Modesto, do União Brasil, que ficou com 48,55% — 210.112. Todas as urnas de Campo Grande já foram apuradas.

Adriane Lopes foi eleita vice-prefeita da capital sul-mato-grossense em 2016 e 2020. Em 2022, ela assumiu a prefeitura após renúncia de Marquinhos Trad (PSD) para concorrer ao governo estadual.

A última pesquisa do Instituto Quaest, divulgada no último sábado (26/10), indicava a vitória apertada de Rose Modesto, que perdeu o segundo turno por 12.587 votos.

Quem é a prefeita de Campo Grande

Apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Adriane Lopes tem 48 anos e nasceu no Paraná, mas vive em Campo Grande desde criança. Ela é formada em direito e teologia.