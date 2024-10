Lula cancela viagem e Alckmin representará Brasil na COP 29

Queda fez Lula cancelar viagens, mas Planalto afirma que a decisão de não ir na COP 29 não ocorreu por recomendação médica. Presidente quer focar na Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e em reunião da Apec que ocorre no Peru, em novembro. - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou sua ida à COP 29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre entre 11 e 22 de novembro, no Azerbaijão. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, representará o Brasil na conferência.

Segundo o Planalto, o cancelamento não tem relação com o acidente doméstico que Lula sofreu, que o fez cancelar uma série de viagens. O presidente decidiu dar prioridade para a reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorre no Peru a partir de 28 de novembro, e para o encontro de chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro, entre 18 e 19 de novembro.

Novos exames

Ao todo, Lula cancelou a participação em três eventos internacionais após o acidente doméstico: na Cúpula dos Brics, em Kazan, Rússia; na COP 16, na Colômbia; e agora na COP 29. Também cancelou viagem programada para São Paulo no fim de semana, e deixou de votar em São Bernardo do Campo.

Lula fará uma nova avaliação médica nesta quarta-feira (30/10), no Hospital Sírio-Libanês. O quadro do presidente é considerado estável, e ele está liberado para trabalhar. Na semana passada, despachou do Palácio da Alvorada, e só compareceu ao Planalto para o anúncio do acordo de Mariana. Hoje, Lula também está no Alvorada.