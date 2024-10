Exame de Lula é "estável", mas petista cancela viagem à Colômbia

cancelou a viagem a Cali, na Colômbia, onde participaria da Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade ( COP16 ), que acontece até 1º de novembro. Segundo novo boletim médico, contudo, o pestista "está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília". O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A ida do petista à cidade colombiana era incerta por conta da queda sofrida no último sábado (19/10), e a probabilidade maior era de que ele cancelasse o compromisso. As orientações médicas do presidente não indicam viagens de grande duração, por causa do edema na cabeça, provocado pelo acidente doméstico.

Porém, Lula passou por novos exames na manhã desta sexta-feira (25/10) e, de acordo com o último boletim médico, está apto para o trabalho.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/10/24, no Hospital Sírio Libanês, unidade Brasília, para repetir avaliação de imagem. O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Nova avaliação ocorrerá em cinco dias", afirmou o documento.