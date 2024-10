Meu desejo é que seja minha última eleição, diz Nunes

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse segunda-feira (28/10) que não pretende se candidatar em outras eleições e que, com os quatro anos que virão pela frente, ele se sentirá “satisfeito”.

“Poder ser prefeito da cidade que eu amo, ter uma família linda, ter amigos sensacionais, e eu me sinto satisfeito. Meu desejo é que seja a última eleição, acho que já dei minha contribuição”, disse em entrevista cedida à BandNews TV.

O emedebista enalteceu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e agradeceu sua participação ao longo da campanha e disse que “essa participação na minha campanha eleitoral o credencia para ele (Tarcísio) ser o que quiser”.

Mesmo com aparições rasas no primeiro turno e um almoço que consagrou seu apoio ao candidato no segundo turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi mencionado por Nunes, que acredita que a inelegibilidade não irá durar. “Se o presidente Jair Bolsonaro permanecer inelegível, que eu acho que não vai permanecer, o Tarcísio é um grande nome. E sendo candidato à reeleição ou a presidente, vai poder contar comigo em todos os momentos”, ressaltou Nunes.

Além disso, o prefeito afirmou que, após a notícia da vitória de corrida eleitoral, recebeu muitas mensagens, algumas das quais não conseguiu responder, entre elas mensagens de Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro o parabenizando pela conquista.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

