PF deteve 34 pessoas durante a votação do segundo turno em 51 municípios

A Polícia Federal informou nesta segunda-feira (28/10) que 34 pessoas foram conduzidas pela corporação para delegacias por suspeitas de crimes eleitorais durante a votação do segundo turno no pleito municipal. Ao todo, foram empregados seis mil policiais, além do uso de drones e outros recursos tecnológicos para monitoramento de áreas críticas e combate a crimes eleitorais.

Os crimes mais registrados foram boca de urna e compra de votos. "Neste domingo, a Polícia Federal esteve presente nos 51 municípios onde ocorreu o segundo turno, atuou em 28 ocorrências de crimes eleitorais, das quais 11 deram origem a inquéritos policiais, 16 foram registradas em termos circunstanciados e uma segue em análise", informou a corporação, em nota.

De acordo com a PF, as principais infrações combatidas no domingo foram propaganda irregular, corrupção eleitoral e falsidade ideológica. Policiais federais apreenderam R$ 115,8 mil, sendo R$ 41 mil em espécie.

"A Polícia Federal registrou 343 casos, desde o início do primeiro turno das eleições municipais de 2024 até o presente momento, das quais 128 deram origem a inquéritos policiais, 198 foram registradas em termos circunstanciados e 17 seguem em análise. Ao todo, 449 pessoas foram conduzidas pela Polícia Federal por terem sido autuados em flagrante pela prática de crimes eleitorais", completou o texto da entidade.

Ao longo de 2024, a PF apreendeu R$ 55 milhões em bens e valores em operações de combate a crimes eleitorais, sendo R$ 24,1 milhões em espécie. Além disso, foram instaurados 2.577 inquéritos para investigar crimes eleitorais ao longo do ano.