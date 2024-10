Lira oficializa apoio a Hugo Motta como seu sucessor à frente da Câmara

Lira sobre Hugo Motta (esquerda): "Nome que demonstrou capacidade de alinhar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez" - (crédito: Reprodução)

O tão aguardado pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sobre seu sucessor foi feito na manhã desta terça-feira (29/10). Lira apareceu em um púlpito localizado na área externa da residência oficial, em Brasília e, ao lado de Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou seu apoio ao parlamentar.

“Depois de muito conversar e de ouvir, estou convicto que o candidato com mais condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de alinhar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Estou certo de que Hugo Motta, deputado experiente em seu quarto mandato e que viveu e vive de perto os desafios que perpassam nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados seguindo essa receita que tantos bons frutos deu ao Brasil”, afirmou Lira.

Leia também: Hugo Motta avança como favorito para suceder Lira na presidência da Câmara

Aparentemente, há um consenso entre partidos e ideologias políticas dentro da Casa. Em meados de outubro, a bancada petista se reuniu no Congresso para discutir o assunto, e Hugo Motta foi, mais uma vez, o nome pronunciado pela maioria. O argumento em todos os discursos para justificar essa preferência é a “convergência” de poderes entre forças políticas na Casa.

“Na tese de permanência, temos uma candidatura que significa a convergência dessas forças políticas, que é o Hugo Motta (Republicanos-PB)”, comentou o líder do PT e deputado federal Odair Cunha (PT-MG) à época. Nos próximos dias, a bancada deve se reunir novamente para discutir o assunto e oficializar o apoio a uma candidatura.

Até agosto deste ano, o nome mais cotado para assumir a presidência da Câmara era o de Elmar Nascimento (União Brasil-BA). A mudança aconteceu em agosto, após Marcos Pereira, presidente do Republicanos, renunciar sua candidatura para dar lugar a Motta, para o qual quer transferir o capital político e a influência na Casa. O terceiro candidato ao cargo de sucessão da presidência da Câmara é Antonio Brito (PSD-BA).

Lira comentou em seu discurso sobre os outros dois candidatos, e repetiu a ideia de convergência: “Como todos sabem, Elmar Nascimento e Antonio Britto, mais do que colegas de Parlamento, são verdadeiros amigos de vida. Com eles, tal como com todos os parlamentares, mantive um diálogo aberto, franco e, sobretudo, leal, e a todos fiz apenas um único pedido: viabilizem-se junto às deputadas e aos deputados, pois sem convergência, não há governabilidade. E sem governabilidade, sofre o país. Sofre a população”.