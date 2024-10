Lula recebe prefeito eleito de Fortaleza e governador do CE no Planalto

Também devem participar do encontro com Lula o ministro da Educação, Camilo Santana, e o senador Cid Gomes (PSB-CE). - (crédito: Carlos Gibaja/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira (29/10) o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no Palácio do Planalto.

Evandro será o único petista a comandar uma capital a partir de 2025, e foi eleito no domingo (27) com 50,38% dos votos contra o bolsonarista André Fernandes (PL), que teve 49,62% dos votos.

São esperados ainda para o encontro o ministro da Educação, Camilo Santana, também cearense, e o senador Cid Gomes (PSB-CE). A reunião não está na agenda oficial do presidente Lula.

Ao chegar no Planalto, Elmano confirmou ao Correio a reunião com Lula e disse ainda que participará do encontro com governadores na próxima quinta-feira (31/10), também com a participação do presidente, para discutir a PEC da Segurança.