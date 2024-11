Lula retorna ao hospital para repetir exames, duas semanas após acidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na manhã deste sábado (3/11) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília para repetir exames de imagem.

Desde o acidente doméstico, sofrido no dia 19 de outubro, o presidente tem feito visitas frequentes ao hospital para realizar novos exames e verificar a situação de saúde. Todos os exames apontaram para um quadro satisfatório em relação ao estado de saúde. Deste modo, os médicos afirmam que Lula segue apto a exercer as atividades e trabalho de modo geral.

A última visita do presidente Lula ao hospital foi há três dias. Naquela oportunidade, os exames demonstraram que "o presidente está apto a exercer sua rotina de trabalho em Brasília."

Agora, o boletim médico emitido neste sábado afirma que o presidente segue estável. "Permanece sem sintomas e o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais. Uma nova avaliação ocorrerá em uma semana, com a continuidade apenas do acompanhamento clínico", diz o boletim médico.

Ainda neste sábado, o presidente é esperando na sala de situação do Enem, na sede do INEP, para acompanhar o começo das operações relacionadas a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024.

O acidente doméstico de Lula

No dia 19 de outubro o presidente Lula caiu dentro do banheiro do Palácio do Planalto e bateu a cabeça. Ele teve um ferimento leve e precisou fazer cinco pontos para fechar o corte. Na última segunda-feira (29/10) o presidente retornou ao hospital para retirar os pontos. Em função do acidente, viagens internacionais foram canceladas, mas a agenda de trabalho em Brasília foi mantida normalmente.